Sachbeschädigung in St. Georgen

1 In St. Georgen wurde die Scheibe eines parkenden Autos eingeschlagen. (Symbolbild) Foto: Pixabay

Eine unbekannte Person hat in St. Georgen die Scheibe eines parkenden VW eingeschlagen. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.









Ein unbekannter Täter hat laut Angaben der Polizei am Sonntagmittag, zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr, ein parkendes Auto in der Winterbergstraße in St. Georgen beschädigt.