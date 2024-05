1 Zu Bruch gegangen: Nachdem aufs Klingeln nicht reagiert wurde, sollen Jugendliche eine Haustür beschädigt haben. (Symbolfoto) Foto: ohenze - stock.adobe.com

Auf Zeugenhinweise hofft die Polizei bei der Suche nach einer Gruppe Jugendlicher, die am Samstagabend in der Kapitschstraße in Rottweil eine Haustür beschädigt haben sollen.









Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die am Samstagabend, gegen 20.45 Uhr, in Rottweil in der Kampitschstraße passiert ist. Unbekannte klingelten an einer Haustür. Nachdem die Bewohner nicht öffneten, schlugen die Täter gewaltsam gegen die Scheibe der Tür und beschädigten diese.