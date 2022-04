Vandalen bohren Löcher in die Reifen von sechs Autos

Sachbeschädigung in Rottenburg

1 Die Reifen mehrerer Autos haben Unbekannte am Wochenende in Rottenburg beschädigt. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Schwarzwälder Bote

Die Polizei geht davon aus, dass die Löcher in sechs geparkten Autos in Rottenburg-Hailfingen an diesem Wochenende von Akkuschraubern stammen. Wer die Reifen kaputt gemacht hat, ist noch unbekannt.















Rottenburg-Hailfingen - Im Zeitraum vom 22. April, 20.30 Uhr, und 23. April, 11 Uhr, wurden mehrere Fahrzeuge, die in der Etzwiesenstraße in Hailfingen geparkt waren, von Unbekannten beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Nachdem einer der geschädigten Fahrzeughalter am Samstagmittag die Polizei informiert hatte, stellte die Streifenbesatzung des Polizeirevier Rottenburg vor Ort bislang insgesamt sechs beschädigte Fahrzeuge fest.

An den Fahrzeugen wurde augenscheinlich mittels eines Akkuschraubers Löcher in alle Reifen gebohrt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 8000 Euro. Der Polizeiposten Ergenzingen ermittelt.