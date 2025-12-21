Sachbeschädigung in Oberndorf: Unbekannter zerkratzt Auto auf Discounter-Parkplatz

1 Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: Racle Fotodesign - stock.adobe.c Am Samstagmittag hat ein bislang unbekannter Täter auf dem Parkplatz eines Discounters in Oberndorf einen geparkten VW zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen.







In der Zeit von 13 bis 13.15 Uhr kam es am Samstag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Neckarstraße zu einer Sachbeschädigung an einem VW. Laut Polizeiangaben zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die komplette linke Fahrzeugseite des ordnungsgemäß geparkten Autos mit einem spitzen Gegenstand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.