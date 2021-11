Sachbeschädigung in Gärtnerei

4 Die demolierten Kunststofwände müsen entsorgt werden. Bis zu 4000 Euro Schaden sind der Firma Jetter entstanden. Foto: Schnurr

Hermann Jetter ist erschüttert: In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte in einem der Gewächshäuser seiner Gärtnerei randaliert.















Balingen - Seit 1981 ist die Firma Blumen im Fachkauf Jetter im Gewerbegebiet Auf Gehrn ansässig. Sachbeschädigungen habe es schon mehrfach gegeben, berichtet der Seniorchef Hermann Jetter unserer Redaktion – "aber noch nie in dem Umfang wie jetzt".

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter auf mehreren Metern Breite die lichtdurchlässigen Kunststoffwände eines Jetter-Gewächshauses eingeschlagen und heruntergerissen. Vermutlich benutzten sie dazu einen harten Gegenstand – mit der bloßen Faust oder den Füßen sind die Polykarbonat-Platten nicht ohne weiteres zu beschädigen.

Nächtliche Randaleim "Kalthaus"

Das sogenannte "Kalthaus", in dem Pflanzen überwintern, grenzt direkt an den dahinter liegenden Parkplatz, der auch abends wegen des nahen Schnellimbiss-Lokals rege frequentiert ist. Von dort aus drangen die Täter in das Gebäude ein.

Drinnen rissen sie rund 50 Geranien-Mutterpflanzen aus ihren Töpfen oder nahmen gleich die ganzen Blumenstöcke mit ins Freie. Erde und Pflanzen verstreuten sie bis hinüber zum Parplatz des nahen Baumarkts.

Der Betreiber des Fastfood-Restaurants, Bernd Karrer, entdeckte die Spur der Zerstörung am frühen Sonntagmorgen als Erster und gab rasch der Familie Jetter Bescheid. Der Geschäftsführer Stefan Jetter machte sich daran, die Schäden provisorisch auszubessern und rief die Polizei. Die war schnell da und nahm diesen Fall von mutwilliger Sachbeschädigung auf.

Bis zu 4000 Euro Schaden geschätzt

Rund 3000 bis 4000 Euro Schaden haben die Unbekannten angerichtet, sagt Hermann Jetter. Gestohlen wurde nichts von Wert: "Die hatten nichts davon, nur Ärger für uns als Geschädigte."

Wenigstens blieben die meisten Pflanzen im Kalthaus unversehrt: Zwar hatte es in der Nacht auf Sonntag Minusgrade. Doch weil immer wieder automatisch die Heizung ansprang, um den Wärmeverlust auszugleichen, erlitten Asparagus, Geranien, Oleander, Oliven, Palmen und Zitrusfrüchte keine Erfrierungen. Es ist ein kleiner Trost für die Jetters, in all dem Ärger und Unverständnis über die sinnlose Zerstörung.