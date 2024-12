Sachbeschädigung in Freiburg

1 Die Polizei hat in Freiburg zwei Sprayer verfolgt und festgenommen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Zwei Sprayer wurden in Freiburg-Haslach auf frischer Tat ertappt und festgenommen.









Ein Zeuge hat am Donnerstagabend, 12.Dezember, gegen 22.30 Uhr zwei zunächst unbekannte Personen gemeldet, die die Schnewlinbrücke in der Eschholzstraße in Freiburg mit Farbe besprühen würden.