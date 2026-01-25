Sachbeschädigung an Pfosten: Unfall auf K5709 nahe Villingen - Verursacher flieht

1 Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: Pixabay Bei einem Unfall auf der K5709 bei Villingen ist gegen 19.45 Uhr Sachschaden an einem Leitpfosten entstanden. Der Verursacher fuhr einfach davon.







Link kopiert



Ein 49-jähriger Fiat-Fahrer war aus Villingen kommend in Fahrtrichtung Obereschach unterwegs, als ihm ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf der Kreisstraße entgegenkam, der gerade dabei war, mehrere Fahrzeuge auf der eigenen Fahrspur zu überholen. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der 49-Jährige eine Gefahrenbremsung einleiten und nach rechts ausweichen. Dabei prallte der Fiat gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Leitpfosten.Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Der bislang unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem überholenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen unter der Telefonnummer 07721/601-0 zu melden.