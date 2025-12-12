Sabbatjahr und Ruhestand: Ein gefragter Schwenninger Seelsorger hat nun mehr Zeit für sich

Von Jugendarbeit bis Sterbebegleitung – die Arbeit als Pastoralreferent und Klinikseelsorger in VS war für Uli Viereck bereichernd. Bald verabschiedet er sich in den Ruhestand.
Es wird ein gleitender Übergang in die nächste Lebensphase. Denn für nächstes Jahr hat er ein Sabbatjahr eingeplant. Reisen, Malen und Musik haben bisher schon sein Leben bereichert. Dafür hat er dann ab dem kommenden Jahr mehr Zeit – und für Freunde sowie die Familie. Aber so ganz lässt ihn die Arbeit dann doch nicht los.