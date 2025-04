Saatgut statt Kaugummi: In Rosenfeld steht ein außergewöhnlicher Automat

1 Für einen Euro lässt sich in Rosenfeld ab sofort bienenfreundliches Saatgut erwerben – im selbstgebauten „Samenspender“ des Vereins Mellifera Foto: Nick Leukhardt

Ein Do-it-Yourself-Projekt der besonderen Art hat der Verein Mellifera in Rosenfeld umgesetzt. Aus einem alten Kaugummi-Automaten wurde ein Saatgut-Spender, mit welchem ab sofort Insektenfreundliches gebracht wird. Die Samen darin auf die Region abgestimmt.









„Lass es blühen für Biene, Mensch und Natur“ steht an der Vorderseite des roten Automaten. Eingefasst ist er in ein Holzgestell, an der linken Seite ist eine braun-gelb gestreifte Schachtel mit einer ausgesägten Holzbiene angebracht. Bei diesem Konstrukt, das an der Rosenfelder Hauptstraße direkt ins Auge sticht, handelt es sich um einen Saatgut-Automaten – der auch einen „Samenspender“, wie Mellifera ihn scherzhaft betitelt. Der Rosenfelder Verein, der sich für den Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten einsetzt, hat den Automaten vor der Rosenfelder Kirche aufgestellt, um insektenfreundliche Blüten in die Gärten der Region zu bringen.