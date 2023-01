Saalfasnet in VS

34 Foto: Rainer Bombardi

Ein närrisches Programm präsentiert die Schwenninger Narrenzunft am Wochenende in der Neckarhalle. Bei der ersten Auflage des Eröffnungsball am Freitag feierten mehr als 800 Gäste mit.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Die Saalfasnet in VS hat ihren ersten Höhepunkt. Das Motto "The Show Must Go On" wurde am Freitagabend zum Programm und verbannte die vergangenen zwei Corona-Jahre.

Die zahlreichen närrischen Besucher erlebten einen bunten Mix aus Tanz, Gesang, Bütt und Parodie.