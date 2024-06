S-Cup in Altensteig: Wieder Handball der Spitzenklasse

S-Cup in Altensteig

1 Handball-Bundesligist TVB Stuttgart (in Blau-Weiß) und Bundesliga-Absteiger HBW Balingen-Weilstetten (hier mit Tobias Heinzelmann, Mitte) sind beim diesjährigen S-Cup in Altensteig wieder mit dabei. Foto: Matthias Krumrey

Vom 16. bis zum 18. August steigt in Altensteig wieder der Sparkassen-Cup – das Handball-Event des Jahres. Der Turniersieger der vergangenen Jahre tritt diesmal nicht an – dafür eine erwartungsgemäß stärkere Mannschaft.









Beim TSV Altensteig in der Abteilung Handball ist einiges los. Neben dem Trainingsauftakt für die kommende Saison steht auch in diesem Sommer wieder der traditionelle S-Cup an. Die Vorbereitungen für die 29. Auflage des Turniers sind schon einige Zeit im Gange, denn auch das diesjährige Event soll großen Erwartungen gerecht werden.