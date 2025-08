Die Abschlusszeremonie des S-Cups war der feierliche Schlusspunkt eines hochklassigen Turnierwochenendes. Jedes der acht Teams wurde geehrt – mit Trophäen, Geschenkpaketen und einem symbolischen Dank für drei Tage voller Leidenschaft.

Spiel um Platz 7

Köndringen – Altensteig 39:32

Der S-Cup-Sonntag startete mit lokalem Stolz: Altensteig zeigte Herz, doch Köndringen zeigte Reife – vor allem Pascal Bührer (24) mit 10 Treffern, der sich den Torschützenkönig-Titel (28 Tore im Turnier) sicherte. TSV-Keeper Dominik Koch (29) krönte seinen Einstand mit Emotionen: „Mit diesen Jungs vor so einer Kulisse, das bleibt“. Hannes Wagner überzeugte am Kreis, Lukas Scheu glänzte auf Linksaußen mit Wucht, Wille, Wind.

Spiel um Platz 5

Erlangen – Bern 34:20

Erlangen brannte sich zurück ins Turnier. Christoph Steinert dominierte, Coach Johannes Sellin rotierte clever. Bern hielt physisch dagegen – Michael Kusio als Schweizer Mentalitätsmonster – aber die Franken waren zu geschlossen, zu fokussiert.

Spiel um Platz 3

HBW Balingen-Weilstetten – Mors-Thy 39:34

Balingen stürmte aufs Podium – mit Mut, mit Tempo, mit Csaba Leimeter, der mit 28 Turniertoren MVP wurde. „Three days, three games. A lot of injuries – but we fought. I didn’t expect to be MVP. We just did our job.“ Teamkollege Tim Ruggiero-Matthes nannte es „einen echten Gradmesser.“

Mors-Thy, nach 17 Stunden Anreise mit Feuer und Fairness dabei, lieferte bis zur letzten Sekunde – Nationalspieler, Talente, Tempo.

Finale

Göppingen – Stuttgart 21:20

Was sich in Altensteig entlud, war kein Spiel – es war ein Ringen. Göppingen und Stuttgart lieferten sich ein taktisches Erdbeben. Wenige Tore, viele Emotionen. TVB-Keeper Miljan Vujović hielt alles, was haltbar war. Kai Häfner blieb blass, dafür wütete Göppingen kollektiv.

Das sind die Reaktionen

Oskar Neudeck (Göppingen): „Drei Spiele in drei Tagen – aber am Ende zählt der Pokal. Und das Gefühl, als Team zu wachsen.“

Martin Hanne (Göppingen): „Noch viel zu tun bis zur Saison – aber der Turniersieg fühlt sich verdammt gut an.“

TVB-Kapitän Patrick Zieker lobte Organisation, Gegner und Atmosphäre: „Die Halle, die Kulisse, die Menschen – einfach großartig. Und sportlich: ein echter Härtetest.“

Auch Trainer Misha Kaufmann fand klare Worte: „Intensiv, strukturiert, lehrreich. Wir nehmen Schwächen mit, aber auch ganz viel Haltung.“

Und Antonio Seradilla ergänzte knapp, aber ehrlich: „We are already tired – but we gave everything.“

So sieht das Fazit aus

Ein Wochenende mit Taktik, Testosteron, Teamgeist. Voller Stimmen, die nicht nur auf dem Feld laut wurden – sondern auch nach dem Schlusspfiff. In Altensteig spielte man nicht nur Handball. Hier vibrierte ein Gefühl.

Unsere Empfehlung für Sie Festspiel in Oberreichenbach VfB Stuttgart II mit Anlaufschwierigkeiten Gut 40 Minuten zeigten die Landesliga-Frauen des SV Oberreichenbach beim Festspiel am Freitagabend gegen den VfB Stuttgart II eine starke Abwehrleistung.

„Drei Tage lang Musik, Emotion, Verpflegung, Begegnung – und ganz viel Liebe zum Spiel. Jeder ging mit einem Lächeln – und vollem Herzen – nach Hause.“

„Drei Tage lang Musik, Emotion, Verpflegung, Begegnung – und ganz viel Liebe zum Spiel. Jeder ging mit einem Lächeln – und vollem Herzen – nach Hause.“

Ehrungen und Auszeichnungen

Die Abschlusszeremonie war der feierliche Schlusspunkt eines hochklassigen Turnierwochenendes. Jedes der acht Teams wurde geehrt – mit Trophäen, Geschenkpaketen und einem symbolischen Dank für drei Tage voller Leidenschaft.

Frisch Auf! Göppingen durfte den Siegerpokal entgegennehmen. TVB Stuttgart wurde für einen starken zweiten Platz mit dem Silberpokal ausgezeichnet. HBW Balingen-Weilstetten erhielt Bronze – verdient und unter Applaus.

Die Geschenke

Die übrigen Mannschaften wurden mit hochwertigen Geschenkboxen überrascht – darin: regionale Spezialitäten, kleine Präsente und ein Stück original Schwarzwälder Schinken als kraftvolle Geste aus der Heimat.

Die Geehrten

Bester Spieler: Csaba Leimeter (Balingen), Bester Torwart: Kristian Saeveras (Göppingen), Bester Torschütze: Pascal Bührer (Köndringen) mit 28 Turniertoren

Ein starker Moment: Reinhard Krebs, der langjährige Organisator, bedankte sich mit bewegenden Worten – bei Teams, Helfern und besonders bei seiner Ehefrau, „die im Hintergrund so viel trägt“.