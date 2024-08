An diesem Freitag hat das Warten ein Ende: Der Sparkassen-Cup, das Handballturnier der Spitzenklasse, geht in die 29. Auflage. Drei frischgebackene Olympia-Medaillen-Gewinner der deutschen und spanischen Nationalmannschaften bilden das Highlight.

TSV Altensteig eröffnet

Der Verbandsligist TSV Altensteig nutzt diese Gelegenheit erneut und misst sich mit hochkarätigen Handballteams aus Deutschland und der Schweiz. Dabei eröffnet er das Turnier an diesem Freitag um 18 Uhr in der Justus-Perels-Halle mit einem Duell gegen den Favoriten – den SC DHfK Leipzig, Achtplatzierter in der vergangenen Bundesliga-Saison. Über die Hälfte der Leipziger Spieler sammelte schon Erfahrungen auf Nationalebene. Darunter auch Luca Witzke, der sich erst vor wenigen Tagen mit der deutschen Nationalmannschaft Olympia-Silber erkämpfte. Etwa ein Drittel der Spielzeit des gesamten Turniers stand er auf dem Spielfeld und wurde dafür von seinem Leipziger Trainer gelobt: „Luca hat seine Rolle sehr gut ausgeführt und vor allem in kritischen Phasen viel Ruhe ins Spiel gebracht.“

Duell der Stammgäste

Eine Stunde später können dann auch die Livestream-Zuschauer das erste Spiel aus der benachbarten Halle mitverfolgen. Dort treten die Stammgäste Frisch Auf Göppingen und die SG Pforzheim/Eutingen in der Eichwaldhalle gegeneinander an. Die Göppinger, die Favoriten des zweiten Spiels, sollten ihre Gegner aus der 3. Bundesliga dabei allerdings nicht unterschätzen. Denn trotz des großen Abstand zwischen 1. und 3. Bundesliga, ist im Handball alles möglich und die Spielgemeinschaft wird mit Ehrgeiz anreisen. Sie hat stets den Aufstieg in die 2. Bundesliga im Visier und nutzt deshalb den S-Cup, um sich auch gegen stärkere Teams zu messen.

TVB Stuttgart mit Kai Häfner

Ab 20 Uhr steht das dritte Spiel des Tages an. Dabei sehen die Handballfans einen weiteren Olympia-Silber-Gewinner: Im letzten Jahr wechselte Kai Häfner den Verein und spielt nun beim TVB Stuttgart im rechten Rückraum. Auch am Freitag gegen den TV Großwallstadt wird er seine Erfahrung unter Beweis stellen. Schon seit 14 Jahren überzeugt er als Spieler im Kader der deutschen Nationalmannschaft und kündigte nun nach seinem Einsatz bei Olympia den Rücktritt aus der deutschen Mannschaft an. Zusammen mit Luca Witzke wird er voraussichtlich die längste Schlange an Autogrammsammlern vor sich haben. Doch die beiden sind nicht die einzigen, die bei Olympia eine Medaille abstauben konnten: Nachdem Deutschland gegen Spanien in Halbfinale siegte, erkämpfte sich der spanische TVB-Stuttgart-Spieler Daniel Fernandez gegen Slowenien die Bronze-Medaille.

Standortbestimmung

Gekrönt wird der erste von drei Turniertagen dann mit dem Duell zwischen den Schweizern des TSV St. Otmar St. Gallen und dem HBW Balingen/Weilstetten. Nach ihrem kürzlichen Abstieg in die 2. Bundeslig soll nun der Aufstieg her. Für den HBW ist nach eigenen Angaben der S-Cup seit vielen Jahren die wichtigste Standortbestimmung vor dem Saisonbeginn. Er legt großen Wert darauf, sein erstes Spiel des Turniers gegen die Schweizer zu gewinnen, um im Anschluss eine Neuauflage des stets hochbrisanten Schwaben-Derbys gegen Frisch Auf Göppingen zu bekommen. Vergangene Saison zeigte sich diese Spannung in zwei knappen Spielen, in denen sowohl der HBW als auch die Göppinger sich je einmal durchsetzen konnte. Ob diese Motivation gegen einer der zehn besten Mannschaften der Schweiz genügt, wird sich am Freitag beim letzten Top-Spiel in der Eichwaldhalle zeigen.

Finale am Sonntag ab 16 Uhr

Weiter geht es am Samstag ab 16 Uhr mit den Halbfinal-Spielen der Verlierer und ab 18 Uhr mit den Halbfinal-Spielen der Sieger der Vorrunde. Am Sonntag steigen die Platzierungsspiele, beginnend um 12 Uhr mit dem Spiel um Platz sieben. Das Finale wird dann um 16 Uhr in der Eichwaldhalle angepfiffen.