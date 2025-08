S-Cup Altensteig: Reinhard Krebs gibt die Fackel weiter

Hinter drei Tagen Handball pur standen unzählige Hände, kluge Köpfe – und eine tiefe Verbundenheit. Aufgebaut, gewienert, geschleppt, moderiert – von früh bis spät, von Jung bis Alt. Der SV Ettmannsweiler, der SV Überberg, der SSV Walddorf: Sie grillten, sie schenkten aus, sie hielten die Stimmung hoch. Als am Freitag der Regen kam, gab es kein Zögern – Holzschnitzel vom Sägewerk Ettmannsweiler wurden geordert, ausgelegt, fertig. Improvisation mit Stil.

Mit der Verabschiedung von Reinhard Krebs ging ein Kapitel zu Ende – aber kein Glanz verloren. Mehr 30 Jahre lang prägte er den S-Cup wie kein anderer. Immer da, stets offen, einladend, herzlich. An der Tür begrüßte er Fans und Spieler oft persönlich – mit einem ehrlichen Lächeln und offenen Worten. Er war nicht nur Organisator, sondern Herzschlag und Seele dieses Turniers.

In seiner Abschlussrede dankte er – bewegt und bewegend – allen helfenden Händen: dem TSV, den Ehrenamtlichen, den Vereinen, Eltern, Spielereltern, Unterstützern – und der Stadt Altensteig, die mit dem neuen Boden in der Eichwaldhalle ein zentrales Puzzlestück zum Gelingen des Turniers beigesteuert hatte. Besonders betonte er die Sponsoren, die den Cup seit jeher ermöglichen – viele davon auch bei der Pokalübergabe vor Ort.

Ein Trio tritt Krebs’ Nachfolge an

Zum Abschied erhielt Krebs ein liebevoll gestaltetes Geschenk – Symbol für drei Jahrzehnte Weitblick, Verantwortung und echte Herzensarbeit. Seine Nachfolge tritt ein eingespieltes Trio an: Maren Seifert, Britta Seifert und Julian Reime. Drei, die längst aus dem Hintergrund mitgelenkt haben – und jetzt das Ruder offiziell übernehmen. An seiner Seite stets präsent: Elisabeth Krebs, die still und kraftvoll unterstützte, wo immer es nötig war.

Der TSV-Burger mit allem drauf wurde zum heimlichen Star der Pausen. Foto: Matthias Krumrey

Die Hallensprecher Stefan Lorenz (auch Interviewer im Livestream), Danny Volle und Melena Bormann führten mit Witz, Klarheit und Stimme durchs Programm. Unterstützt vom ehemaligen Abteilungsleiter Hermann Unsöld, gaben sie dem Turnier einen menschlichen Klang. Am Livestream-Pult: Chris Lenz, Nik Branz und Jochen Holzäpfel – sie transportierten die Atmosphäre weit über Altensteigs Grenzen hinaus.

Das Turnierheft war ein Schmuckstück: lebendige Farben, eindrucksvolle Bilder, vereint mit tiefen Einblicken in Geschichte und Teams. Ein Printprodukt mit Seele. Und mittendrin: Matthias Krumrey, TSV-Fotograf, Schwiegersohn von Reinhard Krebs – seine Bilder? Scharf wie Emotionen. Authentisch wie der Moment. Präzise wie ein Wurf in den Winkel.

An Ständen, Bars und Theken war spürbar, dass auch Essen Atmosphäre schaffen kann. Alkoholfreie Erfrischungen, Bierwagen, Aperol-Bar, klassische Grillgerichte – alles stimmig, alles zugänglich

Dänen entdecken Liebe zu Maultaschen

Für die Spieler gab’s unter anderem typisch Schwäbisches mit lokalem Charakter: Maultaschen mit Kartoffelsalat, die bei der dänischen Mannschaft Neugier, dann Begeisterung auslösten. Und der TSV-Burger mit allem drauf wurde einmal mehr zum heimlichen Star der Pause.

Die Plätze 1 bis 3 wurden mit Pokalen geehrt – aber niemand ging leer aus: Die anderen Teams erhielten individuell gepackte Geschenkpakete, darin ein gerahmtes Mannschaftsfoto (frisch aus der Kabine!) und ein Stück Schwarzwälder Schinken. Die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen wurden nicht nur betreut – sie wurden geschätzt. Auch sie erhielten Präsente.

Jugendspielerin Amelie Hartmann erhielt von Frieder Seeger den Tim-Großmann-Förderpreis. Foto: Matthias Krumrey

Der Tim-Großmann-Förderpreis – benannt nach einem viel zu früh verstorbenen Spieler – ging an Amelie Hartmann, eine Jugendspielerin mit Vorbildfunktion: engagiert, hilfsbereit, mitten im Trainerschein.

Der S-Cup verlief friedlich. Kein Feuerwehr-Einsatz. Kein Rettungswagen. Dafür: Tanzende Zuschauer. Verbindende Gespräche. Ein Lächeln, das bis Montagmorgen reichte.