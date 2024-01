S-Bahn von Karlsruhe nach Freudenstadt: Nächtliche Gleisarbeiten sorgen für Probleme

In der Nacht auf den 25. Januar gibt es Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr zwischen Freudenstadt und Karlsruhe. Was Reisende auf der Murgtalbahn jetzt wissen müssen.

Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) passt in der Nacht von Mittwoch, 24. Januar, auf Donnerstag, 25. Januar, temporär den Fahrplan der Stadtbahnlinie S 8 an. Grund hierfür sind Gleisarbeiten der DB Netz AG im Bereich Rastatt, die in dieser Nacht zwischen 23.45 Uhr und 4.30 Uhr stattfinden. Das berichtet die AVG in einer Pressemitteilung.

Betroffen sind die letzten beiden Züge der Linie S 8, die wegen der Gleisarbeiten nicht mehr direkt Freudenstadt mit Karlsruhe verbinden können. Das bedeutet, dass Fahrgäste von Freudenstadt aus nicht in Richtung Karlsruhe durchfahren können, sondern in Rastatt umsteigen müssen. Dies gilt ebenfalls für die Gegenrichtung.

So fährt die S-Bahn der Linie S 8, die in Freudenstadt um 22.53 Uhr Richtung Karlsruhe losfährt, nicht wie üblich nach Karlsruhe, sondern nur bis Rastatt. Ankunft in Rastatt ist um 0.20 Uhr. Der Ersatzzug nach Karlsruhe fährt um 0.51 Uhr in Rastatt ab und erreicht um 1.28 Uhr die Tullastraße.

Auch die S-Bahn in der Gegenrichtung ist betroffen: Zwar kommt die S-Bahn regulär um 1.34 Uhr in Forbach an und verlässt fahrplangemäß Rastatt um 0.55 Uhr. Doch in der betroffenen Nacht ist Rastatt für die S 8 kein Zwischenhalt, sondern der Startbahnhof. Wer diese Linie von Karlsruhe aus erreichen möchte, muss einen Ersatzzug nehmen, der um 0.14 Uhr in Karlsruhe am Marktplatz (Pyramide) startet. Ankunft in Rastatt ist um 0.46 Uhr.

Die Fahrgäste werden gebeten, auch die entsprechenden Informationsaushänge an den Haltestellen entlang der Strecke zu beachten. Weitere Infos unter www.avg.info/fahrplan/fahrplanauskunft.