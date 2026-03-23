S-Bahn im Kandertal: In Wittlingen soll das Sondervermögen des Bundes zum Zuge kommen

Der Gemeinderat Wittlingen erteilt grünes Licht für die Unterzeichnung eines Vertrags zur Weiterverfolgung der Pläne für eine Regio-S-Bahn auf den Kandertalgleisen.
In die Ausformulierung des Kooperationsvertrages habe er sich aktiv eingebracht, damit sich darin die Beschlusslage des Wittlinger Gemeinderats auch widerspiegle, schilderte Michae Herr jüngst im Gemeinderat. Bekanntlich hatte der Gemeinderat zugesagt, sich an den Kosten für die Leistungsphasen I (vertiefende Grundlagenermittlung) und II (Vorplanung) zu beteiligen, wenn dafür Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur verwendet werden können, die Wittlingen vom Bund zugewiesen bekommt.