S-Bahn im Kandertal: In Wittlingen soll das Sondervermögen des Bundes zum Zuge kommen

Der Gemeinderat Wittlingen erteilt grünes Licht für die Unterzeichnung eines Vertrags zur Weiterverfolgung der Pläne für eine Regio-S-Bahn auf den Kandertalgleisen.

In die Ausformulierung des Kooperationsvertrages habe er sich aktiv eingebracht, damit sich darin die Beschlusslage des Wittlinger Gemeinderats auch widerspiegle, schilderte Michae Herr jüngst im Gemeinderat. Bekanntlich hatte der Gemeinderat zugesagt, sich an den Kosten für die Leistungsphasen I (vertiefende Grundlagenermittlung) und II (Vorplanung) zu beteiligen, wenn dafür Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur verwendet werden können, die Wittlingen vom Bund zugewiesen bekommt.

„Dieser Vorbehalt ist im Vertrag enthalten“, so Michael Herr. „Eine Finanzierung aus dem eigenen Haushalt ist ausgeschlossen“, stellte er klar. Ebenso wenig übernehme Wittlingen Kostenanteile der Anliegerkommunen Binzen und Weil am Rhein, die inzwischen aus der Projektfinanzierung ausgestiegen sind. Der Vertrag stelle außerdem sicher, dass die Kommunen keine Mehrkosten übernehmen müssen, so der Bürgermeister weiter.

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Erhöhe sich der Wittlinger Kostenanteil über die ausgehandelten 46 000 Euro hinaus, aus welchem Grund auch immer, könne die Gemeinde die Übernahme dieser Mehrkosten verweigern. Dieses Recht werde auch den anderen Vertragspartnern eingeräumt, führte Michael Herr aus. Sollten die Infrastrukturmittel nicht für Planungskosten verwendet werden dürfen – die Klärung dieser Frage stehe noch immer aus – werde Kandern den Wittlinger Anteil übernehmen, informierte Herr abschließend.

Kandern übernimmt im Notfall die Kosten

Vertragspartner sind einerseits der Landkreis sowie die Anwohnerkommunen Kandern, Wittlingen und Rümmingen sowie andererseits der Zweckverband Regio-S-Bahn 2030.

Dieser schließe dann mit dem Land einen weiteren Kooperationsvertrag ab. Dieser Zweckverband sei „das richtige rechtliche Gefäß“ für die Koordination des komplexen Projektes, denn er habe das komplette Procedere im Falle der Wiesentalbahn schon einmal durchdekliniert, meinte Michael Herr. Dietrich Hermann vermisste gleichwohl den Zweckverband Kandertalbahn, dem die Gleise gehören, in dem Vertragswerk. Dieser sei über Kanderns Bürgermeisterin Simone Penner, die zugleich Vorsitzende des Zweckverbandes Kandertalbahn sei, eingebunden, versicherte Herr. Dennoch enthielt sich Hermann schließlich der Stimme, die übrigen Räte votierten für die Vertragsunterzeichnung.