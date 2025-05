Im Zeitraum von Sonntag, 18. Mai, bis Dienstag, 20. Mai, finden nächtliche Bauarbeiten auf der Strecke Gaggenau – Rastatt statt. Davon betroffen sind die Stadtbahnlinien S7 und S8, so die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft in einer Mitteilung.

In den Nächten von Sonntag, 18. Mai, jeweils ab 20 Uhr, bis Freitag, 23. Mai, jeweils bis 4.20 Uhr, plant die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) Instandhaltungsarbeiten an der Murgtalbahn zwischen Gaggenau und Rastatt.

Aus diesem Grund entfällt der Abschnitt Gaggenau – Rastatt der Stadtbahnlinie S8 in den Nächten vom 18./19. Mai bis 22./23. Mai jeweils ab 20 Uhr. Aus Freudenstadt kommend enden die Stadtbahnen in Gaggenau und wenden dort. Aus Richtung Karlsruhe enden die Stadtbahnen in Rastatt und wenden ebenfalls dort. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird zwischen Gaggenau und Rastatt eingerichtet.

Geänderte Zeiten

Es kommt außerdem zu geänderten Abfahrtszeiten: Die Abfahrten Rastatt – Karlsruhe und Gaggenau – Freudenstadt verschieben sich jeweils um etwa eine halbe Stunde nach hinten. So besteht laut der Mitteilung jeweils ein kurzer Übergang vom Ersatzbus zur Weiterfahrt mit der Stadtbahn.

Fahrgäste sollten beachten, dass die Stadtbahnen in der Nacht vom 19./20. Mai in Karlsruhe Hauptbahnhof beginnen beziehungsweise enden. In der Nacht von Montag, 19. Mai, ab 21 Uhr, auf Dienstag, 20. Mai, bis 5 Uhr, können die Stadtbahnen der AVG auf Anordnung von DB InfraGO nicht von der DB-Hauptstrecke Karlsruhe – Rastatt auf die Verbindungsstrecke zum Albtalbahnhof gelangen. Daher entfällt der Abschnitt Karlsruhe – Tullastraße der Linien S7 und S8 in dieser Nacht.

Die Stadtbahnen der Linien S7 und S8 beginnen beziehungsweise enden vom 19. Mai (21 Uhr) bis zum 20. Mai (5 Uhr) in Karlsruhe Hauptbahnhof in der Bahnhofshalle. Fahrgäste sollten beachten, dass dies auch für die erste Stadtbahn am 20. Mai morgens gilt.

Weitere Informationen zum Fahrplanangebot der AVG gibt es online unter avg.info/fahrplan/fahrplanauskunft.