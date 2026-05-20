Ryanair reduziert: Eurowings stößt in Lücken im Berliner Flugplan

Neue Ziele, mehr Flüge: Wie Eurowings die Lücken durch den Ryanair-Abzug füllen möchte und was das für die Konkurrenz am Hauptstadtflughafen bedeutet.
Berlin/Schönefeld - Nach dem angekündigten Abzug von Ryanair-Jets aus Berlin stößt die Lufthansa-Tochter Eurowings in entstehende Lücken im Flugplan. Die Gesellschaft will zum Winterflugplan zwei neue Maschinen am Hauptstadtflughafen BER stationieren und zusätzliche Flüge anbieten. Als neues Ziel nennt die Airline die bisherige Ryanair-Destination Bologna in Italien. Zudem soll es zusätzliche Flüge zu den Kanarischen Inseln Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote und Teneriffa geben.