Von diesem Airport startet Ryanair bald wieder nach Mallorca

1 Die irische Fluggesellschaft Ryanair bietet vom Sommer 2026 an wieder mehr Spanienflüge. (Symbolbild) Foto: Marcel Kusch/dpa Ryanair kehrt 2026 zurück: Ab dem Sommer werden wieder Ziele wie Alicante und Palma de Mallorca direkt angeflogen. Das ist auch für Österreicher und Schweizer interessant.







Link kopiert



Die irische Fluggesellschaft Ryanair bietet vom Sommer 2026 an wieder Flüge vom Flughafen Friedrichshafen an. Zweimal pro Woche soll von dort aus Alicante und dreimal wöchentlich Palma de Mallorca angeflogen werden, wie Ryanair mitteilte. Mit der Wiederaufnahme des Flughafens im Dreiländer-Eck Deutschland-Österreich-Schweiz in das Ryanair-Netzwerk werde das Engagement für regionale deutsche Flughäfen bekräftigt.