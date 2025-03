Bei der Hauptversammlung des RV Wanderlust Waldmössingen gedachten die Anwesenden zu Beginn der Versammlung an das im letzten Jahr verstorbene Ehrenmitglied Franz Erath.

Kassiererin Annette Jauch berichtete von Ausgaben und Einnahmen, Jugendleiter Christoph Keller vom Trainingsbetrieb, den Rennen und von besonderen Aktivitäten. Es werde, so der Jugendleiter, in allen nach Alter getrennten Gruppen ganzjährig trainiert. Schwerpunkt sei das Techniktraining, begleitet von Kondition und Ausdauer.

Die Kinder und Jugendlichen bestritten im vergangenen Vereinsjahr zahlreiche Rennen der Schwarzwälder MTB-Serie, bei denen die Nachwuchsfahrer teilweise gute Plätze belegten. Auch Spaß und Freude seien nicht zu kurz gekommen.

Sehr aktive Jugend

Der Dank des Jugendleiters ging an Markus Kaupp, der im Hintergrund immer wieder beim Organisieren von Unternehmungen hilft. Außerdem an Susanne Schneider für das Hallentraining mit den Ritzelrockern sowie an Elnathan Heizmann und Thomas Hangst für das Training mit den Allerkleinsten.

Rennfachwart Elnathan Heizmann ließ das Rennprogramm Revue passieren. Beim vierten Waldmössinger Gravel-MTB-Race erreichten die Lokalmatadoren des Vereins sehr gute Ergebnisse.

Mittwochs Ausfahrten des Radtreffs

Anschließend berichtete Vorsitzender Roland Weißer den sportlichen Aktivitäten bei den Erwachsenen. Immer mittwochs findet der AOK-Radtreff statt. Geradelt werden zwischen 30 und 40 Kilometer. Höhepunkt der Saison war der AOK-Tourentag mit 45 Teilnehmern.

Die Tourengruppe des Vereins steht seit vielen Jahren für die Verbundenheit mit Schrambergs Partnerstadt Hirson. 2024 luden die Radfreunde des AC Hirson zu einem viertägigen Treffen in die Vogesen ein, an dem sieben Radbegeisterte aus Schramberg teilnahmen.

Im Anschluss an die Berichte erklärte Ortsvorsteher Reiner Ullrich, er habe mit Interesse vernommen, dass der Verein sportlich sehr aktiv und auch überregional vertreten sei.

Andreas Trabi neuer Stellvertreter

Bei den Wahlen wurde Andreas Trabi für zwei Jahre zum neuen zweiten Vorsitzenden gewählt, Margit Hess folgt Andreas Trabi als Schriftführerin und als Ausschussmitglied wurde Heiko Ortlieb neu in das achtköpfige Gremium gewählt.

Zwei neue Ehrenmitglieder

Darüber hinaus wurden zwei Vereinsmitglieder nach 40-jähriger Vereinszugehörigkeit zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Diese Würdigung wurde dem scheidenden zweiten Vorsitzenden Elmar Neumann und ebenso Alban Neumann zuteil. Elmar Neumann, der im Jugendalter als Rennfahrer startete, war 14 Jahre lang hauptamtlicher Rennfachwart und seit 2016 stellvertretender Vorsitzender. Seine außergewöhnlichen Verdienste wurden mit der Vereinsehrennadel in Gold und einem Weinpräsent gewürdigt.