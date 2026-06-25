RV Radlerlust Waldmössingen: 45 Radler an der Staumauer

Wie erwartet traf sich auch dieses Jahr eine große Radlerschar aus dem Einzugsgebiet der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg, um vom Waldmössinger Radlerhaus aus gemeinsam auf Tour in Richtung Loßburg/Vordersteinbach/Kleine Kinzig zu starten.

Mittagsrast in Ödenwald Die sportliche, siebenköpfige Rennrad-Gruppe fuhr den Wasserspeicher von unten über Schiltach und Reinerzau an, die Hauptgruppe folgte einer steilen Abfahrt von Odenwald aus. Beide Tourenvorschläge galten mit 80 Kilometern/1150 Höhenmetern beziehungsweise 65 Kilometer/870 Höhenmeter als anspruchsvoll. Da es bereits am späten Vormittag sehr heiß war, nutze eine kleine Gruppe die Gelegenheit auf der Höhe zu bleiben und etwas abzukürzen. Überraschend gut meisterte laut Mitteilung der zweite Teil der E-Bike-Gruppe die Abfahrt zu Staumauer und den anschließenden langen und stetigen Anstieg vom Stausee zurück zum Mittelsteinbach.

In zeitlich guter Abstimmung trafen sich alle drei Gruppen zur Mittagsrast an der Tannen-Stub in Ödenwald. Hier konnten die mittlerweile leeren Speicher ausreichend gefüllt werden. Die Rückfahrt über 24-Höfe und Reutin war von sengender Hitze und wenig Schatten geprägt. Nach rund fünf Stunden gesamter Fahrzeit war man zufrieden und unfallfrei zurück am Radlerhaus, wo der RV Waldmössingen zum Ausklang zu einem erfrischend Cool-Down einlud, heißt es abschließend.