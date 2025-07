RV Bang-Festival in Balingen: Warm-up-Show ist ein Vorgeschmack auf die große Metal-Sause

Auch nach dem Aus des Bang-Your-Head-Festivals bleibt Balingen Metalhochburg: Das RV-Bang-Festival startete am Donnerstag mit der Warm-up-Show in seine zweite Runde und setzt im Vergleich zum vergangenen Jahr noch eine Schippe drauf: Am Freitag und Samstag spielen insgesamt 18 Bands auf dem „Holy Ground of Heavy Metal“, wie das Messegelände in Szenekreisen genannt wird– von lokaler Rockband bis zu internationalen Metalgrößen.

Die Warm-up-Show am Donnerstagabend in der Volksbankmesse gab den Besuchern einen Vorgeschmack, auf das, was sie am Wochenende erwartet. Sechs Bands – D'Or, Black Diamonds, Invasion, Mädhouse und Vicious Rumors brachten die Halle zum Beben. Bis zu 5000 Besucher erwarten die Macher des Festivals rund um den Balinger Rockverein. Um die 2000 machten aus zwei Festival-Tagen drei und stimmten sich auf die große Metal-Sause ein. Die letzte Band Vicious Rumors, welche die Metalheads in den Abend entlassen hat, tritt beim RV-Bang gleich zweimal auf. Bei der Warm-up-Show und zusätzlich am Freitag auf der großen Open-Air-Bühne. Die Warm-up-Show stand auch denjenigen offen, die kein Festival-Bändchen haben – der Eintritt erfolgte für alle separat. Und diejenigen, die bereits am Mittwoch angereist sind und den Campingplatz vor der Mey-Generalbau-Arena belagern, konnten sich beim Konzert und im Biergarten vor der Halle schonmal auf das einstimmen, was sie die nächsten beiden Tage erwarten wird.