RV Bang Festival Balingen: Wie das Bang Your Head – nur kleiner und noch familiärer

53 „Human Zoo“ war eine von neun Bands die bei der Premiere des RV Bang Festivals auf dem Balinger Messegelände den Besuchern einheizte. Foto: Marschal

Das neue Balinger Metalfestival RV Bang braucht den Vergleich mit dem legendären Bang Your Head Festival nicht zu scheuen: Rund 2500 Metalfans rockten am Samstag das Messegelände – einige von ihnen hatten eine weite Anreise hinter sich.









Balingen und Heavy Metal waren dank des Bang Your Head Festivals mehr als 20 Jahre lang untrennbar miteinander verbunden. Auch nach dem endgültigen Aus des Festivals bleibt Balingen dank des Rockvereins eine Hochburg des Heavy Metals: Das RV Bang Festival knüpfte am Samstag an das Gefühl des Bang Your Heads nahtlos an. Die Premiere des Nachfolgefestivals ließ Erinnerungen aufkommen und war doch etwas ganz Neues und Eigenständiges. Kleiner ist es das „RV Bang“ und – obwohl das „BYH“ für seine familiäre Atmosphäre bekannt war – noch ein bisschen persönlicher. „Die alte Bang Your Head Familie kommt wieder zusammen“, sagt Alexander Bartsch vom Balinger Rockverein und könnte kaum glücklicher sein. „Wir sind dankbar, dass unsere Idee so gut aufgenommen wurde.“ Weil eigentlich war alles recht spontan: Innerhalb von drei Monaten hat das Team des Rockvereins ein Festival aus dem Boden gestampft, das den Vergleich mit dem legendären „Bang Your Head“ eigentlich nicht scheuen muss.