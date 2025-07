RV Bang Balingen: Lange Haare, Kutte und Pommesgabel – das sind die Festivalbesucher

Die Besucher des RV-Bang-Festivals sind zwar meist schwarz gekleidet, aber dennoch ein buntes Volk. Was auf keinem Foto fehlen darf: Die Pommesgabel. Hier sind die Bilder vom Freitag.

Zwar dominiert die Farbe Schwarz die Outfits der Besucher des RV-Bang-Festivals, das an diesem Wochenende auf dem Balinger Messegelände steigt, doch jeder Metaller hat seinen ganz eigenen Style. Doch ein Accessoire ist essenziell: Die Kutte mit Patches von möglichst vielen verschiedenen Bands. Auch Bandshirts oder T-Shirts von vergangenen Bang-Your-Head-Festivals sind beim RV Bang en vouge.

Headbangen und Pommesgabel

Dass lange Haare zum Headbangen kein Muss sind, beweisen die Besucher aus allen Teilen Deutschlands. Doch was alle Metaller draufhaben: Die Pommesgabel, der Gruß der Heavy-Metal-Community: Der Zeige- und der kleine Finger werden ausgestreckt, während die anderen Finger eingeklappt sind.

Wir waren am Freitag mit der Kamera auf dem „Holy Ground of Heavy Metal“, wie das Messegelände in der Szene genannt wird, unterwegs.