1 Diese Metalclique kommt aus Endingen am Kaiserstuhl. Timo (Mitte) war seit 1999 jedes Jahr auf dem Bang-Your-Head-Festival. Foto: Marschal „Bang-Your-Head-Nostalgie“ herrscht auf dem Campingplatz des RV-Bang-Festivals. Besucher aus allen Teilen Deutschlands sind nach Balingen gekommen, um an alte Zeiten anzuknüpfen.







Laut tönt schon am frühen Morgen Metalmusik aus verschiedenen Boxen auf dem Campingplatz des RV-Bang-Festivals. Von Mittwoch bis Sonntag dient der Parkplatz der Mey-Generalbau-Arena als „Holy Campground of Heavy Metal“, wo Besucher von weiter her ihr Lager aufschlagen und nächtigen können.