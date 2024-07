RV Bang: Am Wochenende gibt’s wieder Metal auf dem Balinger Messegelände

Die Bühne auf dem Balinger Messegelände steht schon: Am Samstag steigt auf dem „Holy Ground of Heavy Metal“, erstmals das RVBang-Festival. Vor allem bei Fans des legendären Bang-Your-Head-Festivals werden Erinnerungen wach.

Fünf Jahre ist es her, als das Bang Your Head Festival zum letzten Mal in Balingen stattgefunden hat. Nach dem endgültigen Aus im vergangenen Jahr, hat nun der Balinger Rockverein ein neues Metalfestival auf die Beine gestellt, das am heutigen Samstag Premiere feiert: Neun Bands treten am Samstag beim „RV Bang“ auf dem Messegelände auf, Headliner sind Axxis und Victory, außerdem spielen regionale Bands des Rockvereins: Human Zoo, Noplies, Skulls and Crossbones, Frontrow Warriors, Hear me Lound, Ravenfield und Fearpark.

Aufbau läuft seit Donnerstag

Die Baliner Firma Show + Media Design ist bereits seit Donnerstag am Werk, um das Messegelände in den „Holy Ground of Heavy Metal“, wie den Ort Fans des ehemaligen BYH-Festivals nennen, zu verwandeln. Bis zu 3000 Metal-Fans werden am Samstag erwartet. Einlass auf das Gelände ist um 9 Uhr, das Ende gegen Mitternacht.