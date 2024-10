RV Bang 2025: Die ersten Bands stehen fest

1 Die zweite Auflage des RV-Bang-Festivals im Juli 2025 wird zweitägig. Die ersten Bands stehen schon fest. Foto: Archiv/Marschal

Bis zur zweiten Auflage des RV-Bang-Festivals am 11. und 12. Juli ist noch einige Zeit hin: Der Veranstalter, der Balinger Rockverein, konnte aber schon einige Bands an Land ziehen.









Vor dem Festival ist nach dem Festival: Kaum war die Premiere des RV Bang im Juli über die Bühne gegangen, widmet sich der Balinger Rockverein schon der Vorbereitung für das die zweite Auflage, die am Freitag und Samstag, 11. und 12. Juli 2025 auf dem Balinger Messegelände, dem „Holy Ground of Heavy Metal“, stattfindet. Während das RV Bang eintägig aus der Taufe gehoben wurde, soll es künftig an zwei Tagen stattfinden. Rund 2500 Besucher – sowohl aus der Region als auch aus ganz Deutschland und dem Ausland – tummelten sich vor der Bühne.