Rutschige Straßen Höllental: Querstehende Lkw sorgen auf B 31 für Chaos

Freiburg - Autofahrer in Baden-Württemberg müssen sich am Freitag auf rutschige Straßen einstellen. Schnee, Schneematsch und überfrierende Nässe sorgen vor allem am Morgen und am Vormittag verbreitet für Glätte, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Stuttgart mitteilte. Die Polizei meldete landesweit zunächst nur kleinere Glätteunfälle mit Blechschäden. Dennoch sollten Autofahrer angepasst an die winterlichen Straßenbedingungen fahren, hieß es.