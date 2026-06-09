Rutschen-Unfall im „Miramar“: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen Freunde des Opfers

Ein 25-Jähriger stößt mit Freunden in einer Rutsche im Spaßbad „Miramar“ zusammen und stirbt wenig später. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Beteiligten.
Nach dem tödlichen Rutschen-Unfall im Spaßbad „Miramar“ in Weinheim an der Landesgrenze zu Hessen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung gegen die drei Bekannten des Toten. Es werde gegen die Personen ermittelt, welche gleichzeitig mit dem Verstorbenen die Rutsche genutzt haben sollen, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Mannheim mit.