Ruster Malerin ist bei „EuroSkills“ 2025 dabei: Darum vertritt eine Malerin des Europa-Parks die deutsche Flagge in Dänemark

1 Anna Hüllner präsentiert stolz ihre Urkunde mit Dietmar Ahle, Vize-Präsident des Bundesverbands Farbe Gestaltung Bautenschutz Foto: Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz

Eine junge Malerin hat sich für die EuroSkills 2025 qualifiziert. Zuvor hat sie beim Auswahlwettbewerb andere Talente hinter sich gelassen.









Anna Hüllner hat ihre Ausbildung im Europa-Park 2023 erfolgreich abgeschlossen und ist seitdem als Malerin ein fester Bestandteil des Ruster Freizeitparks. Beim Auswahlwettbewerb für die Euro-Skills 2025 am 30. und 31. Januar trat sie im Schulungszentrum der MEGA in Hamburg gegen Nachwuchstalente des deutschen Maler- und Lackiererhandwerks an. Sie sicherte sie sich den Sieg im Auswahlwettbewerb und wird Deutschland im September bei der Europameisterschaft der Berufe in Herning, Dänemark, vertreten.