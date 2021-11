1 Während der "Hallowinter"-Saison kann man im Europa-Park auf Weihnachtsmänner und Kürbisse treffen. Foto: Park















Rust (red/jk). Der Europa-Park hat in diesem Jahr erstmals im November durchgängig geöffnet. Die neue Saison "Hallowinter" verbindet die Gruselzeit vor Halloween mit der Weihnachtszeit. Der Europa-Park zieht nun ein erstes positives Zwischenfazit.

"Der Aufwand, die Deko der Halloweensaison mit 180 000 Kürbissen, unzähligen Chrysanthemen und Strohballen aus dem Park raus und 3000 Tannenbäume, Tausende Lichter und Christbaumkugeln reinzubringen, ist enorm", heißt es in einer Mitteilung des Parks. Für die Besucher scheue man während "Hallowinter" keine Mühen. Hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen schon vor Morgengrauen ab 5 Uhr dafür, dass die Geschenkeberge jeden Tag höher wachsen und die Tannen immer heller leuchten, heißt es.

Noch bis 26. November kann man die "Hallowinter"-Saison im Europa-Park erleben. Auch eine vorzeitige Bescherung für Kinder soll es geben: Alles, was die jüngsten Besucher dafür tun müssten, sei sich in ein furchteinflößendes Monster oder einen fröhlichen Weihnachtsmann zu verwandeln. Jedes Kind, das am kommenden Dienstag, 16. November, herbstlich oder winterlich verkleidet kommt, erhalte in der Shopping-Passage in der Deutschen Allee eine kleine Überraschung.