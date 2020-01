Rust Vorläufiges Aus für Musikfestival "Rolling Stone Park" im Europa-Park

Eine Wiederauflage des Festivals in den Folgejahren sei jedoch nicht ausgeschlossen, so Stephan Thanscheidt, CEO und Head of Festival Booking bei FKP Scorpio.

FKP Scorpio und der Europa-Park werden auch zukünftig zusammenarbeiten. Für den September 2020 sind bereits zwei Auftritte des Comedy-Stars Markus Krebs im Europa-Park Dome bestätigt.