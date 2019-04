Rust Trinationaler Blaulichttag im Europa-Park

Rust - Der Europa-Park in Rust richtet am Samstag den 13. April zum ersten Mal den Trinationalen Blaulichttag aus. Die Besucher bekommen lebensrettende Maßnahmen vermittelt und können bei Mitmachaktionen in die Arbeit der Rettungskräfte eintauchen. DRK-Spürhunde demonstrieren zudem, wie sie vermisste Personen ausfindig machen.