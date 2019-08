Rust Tote Europa Park-Künstlerin: Anklage steht bevor

Die Ermittlungen seien "weitestgehend abgeschlossen", sagte Inhofer am Mittwoch gegenüber der Lahrer Zeitung. Noch stünden die Ergebnisse einiger kriminaltechnischer Untersuchungen aus, die Sonderkommission "Altrhein", die zeitweise mit 30 Beamten besetzt war, sei mittlerweile aber aufgelöst. "Die Akten wurden von der Polizei der Staatsanwaltschaft vorgelegt." Offensichtlich ist die Freiburger Behörde der Ansicht, dass die Kripo genügend belastbares Material gesammelt hat, um dem Tatverdächtigen den Prozess zu machen.

Rückblick: Am Morgen des 18. Mai finden Spaziergänger im Ruster Altrhein den Leichnam einer Frau. Bereits einen Tag später gelingt es den Ermittlern, ihre Identität zu klären. Recherchen ergeben, dass es sich bei der Toten um eine 33-Jährige Ukrainerin handelt, die in der Vergangenheit mehrfach als freie Künstlerin im Europa-Park aufgetreten und zuletzt Ende April in Rust lebend gesehen worden war. Noch am selben Abend nimmt die Polizei einen 30-Jährigen aus dem persönlichen Umfeld der Toten fest.

Der Mann stehe nach wie vor im dringenden Tatverdacht, die Frau getötet zu haben, sagt Inhofer. Er sitzt weiterhin in Untersuchungshaft, mittlerweile seit mehr als drei Monaten. In den Tagen nach der Tat schwieg der Verdächtige zu den Vorwürfen. Ob er zwischenzeitlich eine Aussage gemacht hat, dazu wollte sich der Freiburger Chef-Ankläger aus "ermittlungstaktischen Gründen" nicht äußern. Auch die Identität des Verdächtigen bleibt geheim. In verschiedenen Medien wurde spekuliert, es handle sich um den Ex-Freund und einstigen Tanzpartner der Getöteten. Von Beziehungsproblemen war die Rede.