Rust Schwarzwald-Tatort wird sehr düster

Die zweite Folge des Schwarzwald-Krimis dürfte wenig dazu angetan sein, Touristenscharen in die Region zu locken. Der Schwarzwald wird in diesem Streifen vor allem so gezeigt: Viel Wald, viel Schwarz. Immer wieder Landschaftsaufnahmen mit dichten, düsteren Baumreihen, über die Nebelschwaden ziehen.

"Sonnenwende", wie der SWR-Krimi heißt, zeigt wenig Sonne, sondern eher einen Schwarzwald in der dunklen Jahreszeit. Das passt zwar nicht in den aktuellen Frühling mit seinen Löwenzahn-Wiesen und herrlich grünen Tälern, ist aber dem Sende-Rhythmus der vielen ARD-Anstalten für den Tatort geschuldet.

Wir haben die Schauspieler zum Interview getroffen: