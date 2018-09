Rust Nach Großbrand: Helferfest im Europa-Park

Das geht aus einem Facebook-Post vom DRK Kreisverband Kehl hervor. Am Sonntag seien 22 Helfer der Einsatzeinheit eingeladen gewesen, heißt es da. Und: "Nach dem Großbrand im Europapark im Mai diesen Jahres erhielten alle beteiligten Helfer der Hilfsorganisationen eine Einladung zu diesem Event, was eine besondere Wertschätzung unserer ehrenamtlichen Arbeit zeigt.“ Zudem wurden auf der Seite Bilder geteilt: Zu sehen ist ein feierlich geschmücktes Festzelt, auf einer Bühne spielt eine Band.

Bei dem Brand am 26. Mai waren Teile der Themenbereiche Skandinavien und Holland, darunter die beliebte Familien-Attraktion "Piraten in Batavia", zerstört worden. Rund 500 Kräfte von Feuerwehr, THW und Polizei waren im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen und die Besucher in Sicherheit zu bringen. Sieben Einsatzkräfte wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehr als 50 Millionen Euro. Ursache für den Brand war ein technischer Defekt.