Rust Nach Brand im Europa-Park: "Piraten in Batavia" kommen zurück

Rust - Das abgebrannte Fahrgeschäft "Piraten in Batavia" im Europa-Park Rust soll in ähnlicher Form wieder aufgebaut werden. "Die Piraten werden auf jeden Fall zurückkommen", sagte Europa-Park-Chef Michael Mack dem SWR. Wann und wie die neue Attraktion gebaut werden soll, ist noch unklar. "Wir stehen für die Liebe zum Detail. Deshalb braucht es auch ein bisschen Zeit, um etwas qualitativ Hochwertiges hinzubekommen", sagte eine Sprecherin am Donnerstag.