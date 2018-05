Rust Nach Brand im Europa-Park: 10.000 Unterschriften Petitionsziel

Wagner ist selbst immer noch überrascht, dass seine Petition eingeschlagen hat, wie eine Bombe. Innerhalb weniger Tage sind es inzwischen fast 5000 Menschen, die das Anliegen unterstützen. Nun hofft Wagner auf 10.000 und meint: "Das wäre der Wahnsinn."

Kontakt zum Europa-Park hatte der Pfaffenweiler noch nicht. Zurzeit überlegt Wagner, wie er nach Ende der Aktion mit den Unterschriften verfahren soll. Eine Überlegung: die Liste ausdrucken und den Parkbetreibern übergeben.

"Ich hoffe, dass die Aktion dann auch wirklich etwas bewirkt", sagt Wagner. Zwar sei klar, dass die "Piraten von Batavia" nie wieder so aufgebaut werden könnten, wie sie waren. "Der Charme - so wie es war - wird nie wieder zurückkommen", so der Initiator. Das Ziel sei jedoch, in einer Zeit von "höher, schneller, weiter" eine neue Attraktion zu schaffen, die - wie die Piraten einst - Zeit zum Innehalten biete.