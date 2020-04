Rust Modellbauer nimmt sich Europa-Park vor

Schon seit den Siebzigern, den Anfangsjahren des Europa-Park, sei der Franzose ein großer Fan und komme jährlich zu Besuch, heißt es in einer Pressemitteilung des Parks. Vor allem die Halloween-Saison habe es Patrick Boegli angetan. Neben seiner Liebe für die Attraktionen genieße er es, einfach nur spazieren zu gehen und die Anlagen auf sich wirken zu lassen. Sein größtes Glück sei es dabei, seine Enkelinnen immer wieder freudestrahlend zu erleben. "Was mir am Europa-Park gefällt, ist die Landschaft, der Zauber, die lächelnden Menschen! Man hat das Gefühl, in einer anderen Welt zu sein", wird Boegli in der Mitteilung zitiert.