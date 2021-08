1 Eine Fahrt mit der Achterbahn oder ein Sprung ins kühle Nass: Das neue "Ride-and-Slide"-Ticket macht beides an einem Tag möglich. Mit diesem kann man ab 9 Uhr den Europa-Park und von 17 bis 22 Uhr die Wasserwelt Rulantica besuchen. Foto: Europa-Park

Rust - Der Europa-Park bietet erstmal ein Kombi-Ticket für den Park und die Wasserwelt Rulantica an – jedoch nur wochentags vom 13. September bis 1. Oktober.

Von der Achterbahn im Europa-Park direkt auf die Rutsche in Rulantica: Mit dem "Ride-and-Slide"-Ticket ("Fahr und rutsche") bietet der Europa-Park seinen Besuchern erstmals ein kombiniertes Angebot an. Erwachsene können für 69 Euro und Kinder für 64 Euro ein Tagesticket erwerben, das sowohl ab 9 Uhr für den Europa-Park als auch von 17 bis 22 Uhr für die Wasserwelt Rulantica gilt – insgesamt also für 13 Stunden.

Normalerweise würde der Parkeintritt für Erwachsene 55 Euro kosten und der Abendeintritt in Rulantica ab 17 Uhr nochmals 39 Euro, also insgesamt 94 Euro. Kinder bis elf Jahre würden regulär 83 Euro für beides zahlen.

Das Angebot ist allerdings nur wochentags vom 13. September bis 1. Oktober in begrenzter Anzahl im Europa-Park Ticketshop unter­ tickets.mackinternational.de erhältlich, erklärt der Park in einer Pressemitteilung. Das Ticket kann auch zusammen mit einer Hotel-Übernachtung unter europapark.de/reservierung gebucht werden.