Rust, Kippenheim und Kappel-Grafenhausen: So liefen die konstituierenden Sitzungen der neuen Gemeinderäte

Rust, Kippenheim und Kappel-Grafenhausen: In allen drei Gemeinden wurden die neuen Gemeinderäte in den jeweiligen Gremien aufgenommen und mit ihren Aufgaben vertraut gemacht. Während es an zwei der drei Ratstische ruhig verlief, sorgte die Sitzverteilung der Ausschüsse in einem Ort für Diskussion.

In vielen Gemeinden der Ortenau wurden bereits scheidende Räte verabschiedet und neue ins Gremium aufgenommen. So auch am Montagabend in Rust, Kappel-Grafenhausen und Kippenheim. Unsere Redaktion war bei den konstituierenden Sitzungen dabei. Ein Überblick:

Rust: „Heute müssen wir uns von Menschen verabschieden, die sich sehr lange verdient gemacht haben“, erklärte Rusts Bürgermeister Kai-Achim Klare am Montagabend bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung. Die Rede war dabei von Sarah Reichert (SPD) und Reiner Metzger (FW), die beide in den nächsten fünf Jahren nicht mehr am Ratstisch sitzen werden. Klare dankte beiden für ihren Einsatz. Ein Dank ging jedoch auch an jene, die nun zum ersten Mal Teil des Gremiums sind. „Sich nach einem arbeitsreichen Tag hinsetzen und bis zur letzten Minute diskutieren – das zeugt von inneren Überzeugung und tiefer Verbundenheit mit Rust“, so der Rathauschef. Mit der Wahl der Bürgermeisterstellvertreter lies die erste Aufgabe nicht lange auf sich warten. Gewählt wurden jeweils einstimmig Andreas Link (CDU), Elke Ringwald (Aktive Bürger für Rust), Karl-Heinz Debacher (SPD) und Ewald Scherer (FW). „Auf eine gute Zusammenarbeit“, so Klare. Zudem ehrte der Rathauschef folgende Räte für ihre langjährige Treue: Andreas Link (25 Jahre), Günter Erny, Benjamin Peter und Anja Gruninger (jeweils zehn Jahre).

Kippenheim: Dass nicht alle neuen Ratsmitglieder das gewohnte Wahlprozedere zur Besetzung der Ausschüsse begrüßen würden, war schon im Vorfeld der konstituierenden Sitzung bekannt geworden. Neu-Gemeinderat Klemens Jörger (Grüne) kritisierte, dass die Listen, die nur durch ein Mandat im Gremium vertreten sind, nicht je einen Sitz in beiden Ausschüssen erhalten. In anderen Gemeinden seien solche Konstellationen durch die Entscheidung der Wähler Rechnung getragen worden. Die Hauptsatzung der Gemeinde sehe hingegen vor, dass nur ein Sitz für die Ein-Mann-Fraktion verbleibe und das Mandat schließlich per Losentscheid zugewiesen werde. Jörger konnte nicht nachvollziehen, dass diese Benachteiligung nicht über eine Aufstockung der Ausschüsse um einen Sitzbeseitigt werde. Dennoch werde er den Kompromiss mittragen und der Mandatszuteilung „Grüne im Verwaltungsausschuss, FDW im Ausschuss Umwelt und Technik“ zustimmen. Vor der Erklärung Jörgers hatte Bürgermeister Matthias Gutbrod die festgeschriebene Sitzverteilung in den Ausschüssen – höchstens sieben Sitze – erläutert. Danach entfielen nach der Sitzverteilung im Gemeinderat jeweils drei Sitze an die CDU, zwei an die Freien Wähler und ein Sitz an die SPD. Der siebte Sitz werde per Losentscheid an die Einzelmandate vergeben. Zu den Bürgermeisterstellvertretern wurden Carola Richter, Dieter Kirschbaum und Julian Siefert gewählt.

Ohne Zwischentöne verlief derweil die Wahl des Ortsvorstehers von Schmieheim und seines Stellvertreters. Der Gemeinderat folgte dem Wahlvorschlag des neugewählten Ortschaftsrats: Ortsvorsteher Michael Hartmann, erster Stellvertreter Günter Ackermann, zweite Stellvertreterin Marion Kase.

Aus dem Gremium verabschiedet wurden Markus Studer, Rainer Kary, Klaus Braun und Walter Keck. Sie alle hatten sich nicht mehr zur Wiederwahl aufstellen lassen.

Kappel-Grafenhausen: Zuerst traten die bisherigen Gemeinderäte in alter Besetzung letztmals offiziell zusammen, um eventuelle Hinderungsgründe gegen die anstehenden Mandatsübernahmen ihrer Nachfolger festzustellen. Doch es gab erwartungsgemäß keine – und so räumten gleich neun bisherige Gemeinderäte (Christian Anselm, Rolf Braun, Katharina Eckel, Johannes Lehmann, Joachim Leser, Tobias Manz, Heinz Renter, Nicole Trotter und Georg Wegmann) ihre Stühle, um den gewählten Nachfolgern Platz zu machen. Dabei war ein überzähliger Sitz eilends noch weggeräumt worden, weil der bisherige 15. Gemeinderatssitz nun weg fiel. Bürgermeister Philipp Klotz, ließ alle Neuen samt den abermals angetretenen und wieder gewählten Friederike Maier (CDU), Frank Andlauer, Marius Bührle und Martin Häfele (Liste Pro Kappel-Grafenhausen) die vorgeschriebene Eidesformel nachsprechen und verpflichtete sie anschließend per Handschlag dazu, ihre Amtspflichten zum Nutzen der Gemeinde und ihrer Bürger gewissenhaft zu erfüllen, sorgsam mit den Gemeindemitteln umzugehen und überdies natürlich auch die Gesetze stets einzuhalten.

Nun hat Bürgermeister Klotz nach sieben Monaten seiner ersten Amtszeit drei neu gewählte Stellvertreter an seiner Seite. Nachdem diverse Ausschüsse und Kuratorien zuvor neu besetzt worden waren wurden die drei zumeist repräsentativen Bürgermeister-Vize bestimmt – auch dies war augenscheinlich im internen Einvernehmen vorgeklärt worden. Erster Stellvertreter ist Frank Andlauer, zweiter Stellvertreter ist Michael Mau (beide Pro KG). Clemens Sedler von der von acht auf nun vier Sitze zusammengeschrumpften CDU ist dritter Stellvertreter.

Info – Ausschüsse

Rust:

Verwaltungsgemeinschaft Ettenheim: Benjamin Peter (CDU), Elke Ringwald (Aktive Bürger für Rust) Wasserverband: Andreas Bachmann (CDU), Ewald Scherer (FW)Parkierungsbeirat: Benjamin Peter, Karl-Heinz Debacher (SPD), Günter Erny (Aktive Bürger für Rust), Ewald SchererVerbandsversammlung: Andreas Link (CDU), Jörg Hedrich (Aktive Bürger für Rust), Florian Bachmann (SPD), Ute Hildebrand (FW)

Kippenheim:

Verwaltungsausschuss: Otto Hebding, Gregor Käser, Simone Singler (alle CDU), Lothar Stulz, Dieter Kirschbaum (beide FWV), Irene Preschle (SPD) und Klemens Jörger (Grüne)Umwelt und Technik: Carola Richter, Matthias Nowack, Martin Müller (alle CDU), Günter Ackermann, Jörg Kölble (beide FWV), Julian Siefert (SPD), Maximilian Zipf (FDW).Verwaltungsgemeinschaft Lahr/Kippenheim: Carola Richter, Otto Hebding, Dieter Kirschbaum, Irene Preschle.Abwasserzweckverband: Martin MüllerKinder- und Jugendausschuss: Simone Singler, Martin Müller, Gregor Käser, Lothar Stulz, Jörg Kölble, Julian Siefert. Kappel-Grafenhausen:

Technicher Ausschuss: Frank Andlauer, Martin Häfele, Niko Kiesele, Sabine Koßmann und Michael Mau (Pro KG), Dominik Debacher und Clemens Sedler (beide CDU). „Hilfe für Menschen“: Frank Andlauer, Markus Fleig, Johannes Saiger, Benedikt Reichelt (Pro KG), Friederike Maier und Clemens Sedler. Verwaltungsgemeinschaft Ettenheim: Marius Bührle (ProKG), Clemens SedlerWasserversorgungsverband: Marius Bührle, Friederike Maier Jugend- und Begegnungszentrum: Nadine Schrempp, Markus Fleig, Benedikt Reichelt (alle ProKG) sowie Cleemens Sedler. Kindergartenkuratorium: Nadine Schrempp, Nico Kiesele, Sabine Koßmann, Martin Häfele, Dominik Debacher