Längst ist der Freizeitpark wieder herbstlich geschmückt. Tonnen von Kürbissen, Äpfeln, Maisstauden und Strohballen bieten eine gute Kulisse für Vampire, Geister und Kobolde, die fortan wieder ihr Unwesen treiben. Neben Kürbisausstellung, diversen Halloween-Shows und der SWR3 Halloween-Party am 31. Oktober laden die allseits bekannten Horror-Nights zum Gruseln ein.

Diese spielen diesmal in einer Welt nach der Apokalypse. Fremde Kreaturen herrschen über eine Welt aus Asche und Verwesung. Als einer der letzten "Überlebenden" muss der "Traumatica"-Besucher durch fünf Festungen flüchten. Dabei wird man von allem verfolgt, was auf der Erde noch übriggeblieben ist: den blutlüsternen "Shadows", den debilen "Fallen", dem brutalen "The Pack", den verstoßenen "Ghouls" oder der bis unter die Zähne bewaffneten "Resistance".

Die Tore zu "Traumatica" öffnen sich jeweils um 19.30 Uhr (Einlass ab 18.45, Eintritt ab 16 Jahren) an folgenden Terminen: 11., 12., 13., 18., 19., 20. und 24. bis 27. Oktober, außerdem am 30. und 31. Oktober sowie am 1. und 2. November.