Rust/Freiburg Tod von Europa-Park-Artistin nun doch vor Gericht

Die Hinterbliebenen der Toten hatten dagegen ebenso wie die Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht (OLG) in Karlsruhe Beschwerde eingelegt. Bis zur Verhandlung bleibt der Mann nun aber dennoch auf freiem Fuß, da der Verdacht gegen ihn nicht für einen Haftbefehl ausreiche, teilte das OLG am Mittwoch mit.

Die Frau, die 2010 in der RTL-Show "Das Supertalent" bekannt geworden war, war im Mai 2019 rund zwei Wochen nach ihrem Verschwinden tot im Altrhein bei Rust (Ortenaukreis) aufgefunden worden. Die Leiche war schon so weit verwest, dass die Todesursache nicht mehr eindeutig feststellbar war. Es fanden sich aber Spuren im Wohnwagen des Mannes und belastende Zeugenaussagen, die nahelegten, dass er die Frau getötet, in Plastikfolie verpackt und abtransportiert haben könnte.