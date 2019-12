Rust Europa-Park zeigt "Piraten in Batavia"-Eiswelt

Die "Piraten in Batavia" waren im Mai 2018 einem Großbrand zum Opfer gefallen. Daraufhin hatten mehrere Initiativen den originalgetreuen Wiederaufbau gefordert. Diesen Wunsch will der Park weitestgehend erfüllen. Einen Eins-zu-eins-Wiederaufbau wird es jedoch nicht geben. So werden rund 125 Figuren mit modernster Technik im neuen Fahrgeschäft zum Einsatz kommen.