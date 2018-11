Rust Europa-Park: Wasserwelt nimmt Gestalt an

"Als ich damals in den Park kam, stand dieser Ordner mit dem Titel 'Projekt Zukunft' in meinem Büro", erinnert Renner-Boh sich. Der Ordner wiederum hatte eine Geschichte, die bis ins Jahr 1996 zurückgeht: Die Idee einer Wasserwelt haben Inhaber Roland Mack und seine Familie schon früh umgetrieben. Nun endlich nimmt sie, flankiert vom 1300-Betten-Hotel Krønasår Gestalt an. Und zwar mächtig.

"Wenn man alle Ebenen der Wasserwelt nebeneinanderlegen würde, bekäme man eine bebaute Fläche von 3,5 Hektar", so Renner-Boh, dem man Stolz und Freude über "sein" Spaßbad an der Gemarkungsgrenze zwischen Rust in der Ortenau und Rheinhausen im Kreis Emmendingen schon beim ersten Händedruck auf der Baustelle anmerkt.

"Früher stand hier ein Aussiedlerhof aus den Siebzigern, auf den Äckern standen Monokulturen", erinnert der Projektleiter sich an die Zeit vor "Rulantica". Seit dem Baubeginn vor etwas mehr als einem Jahr hat das Projekt bereits bedeutende Form angenommen: Herzstück wird ein 800 Quadratmeter großes Wellenbad werden. Sechs unabhängig voneinander steuerbare Wellenkammern werden dafür sorgen, dass das Wasser beispielsweise V-förmig auf die Badegäste zurollen wird. Während ringsum noch am Rohbau gearbeitet wird, sind hier schon die Spezialisten mit dem Einbau der Schwimmbadtechnik beschäftigt.