Rust Europa-Park warnt vor Fake-Gewinnspiel

Wer in den Post reinklickt, landet auf einer Webseite, die einem gratuliert. Der Nutzer sei ausgewählt worden, an einer Umfrage teilzunehmen. Weiter heißt es, man könne fünf kostenlose Europa-Park-Tickets erhalten. "Wir haben nur noch 332 Tickets, also beeilen Sie sich!" Wer sich durch die Fragen durchklickt, wird am Ende aufgefordert, den Post auf Facebook zu teilen und zu liken. Dann wird man auf eine Seite geleitet, die jedoch nichts anzeigt. Das war wohl bis vor Kurzem noch anders: Die Stuttgarter Nachrichten berichten, dass man im letzten Schritt auf einer Gewinnspielseite landet, die die Eingabe von persönlichen Daten, wie Name, Adresse und Email-Adresse verlangt.

Wurde die Seite also schon gesperrt? Möglich wäre es. So hat der Park laut einer Pressesprecherin "alle möglichen Schritte eingeleitet, um Gewinnspiele dieser Art zu stoppen".

Persönliche Daten werden abgegriffen