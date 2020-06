Rust Europa-Park und Rulantica: Die wichtigsten Infos

In der Wasserwelt Rulantica darf ab Mittwoch wieder geplanscht werden. Damit kann auch die zweite Attraktion der Familie Mack wieder den Betrieb aufnehmen. Ihr ist die Erleichterung darüber anzumerken. "Wir haben 20 Jahre lang an diesem Wasserprojekt gearbeitet, es dann fertig gehabt und nach drei Monaten mussten wir es wieder schließen. So etwas habe ich noch nie erlebt", sagte Roland Mack, der Park-Chef, bei der Pressekonferenz am Dienstag. Sie wurde im Internet übertragen.

Erste Eindrücke aus Rulantica: