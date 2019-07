Rust Europa-Park: Tour durch "Skandinavien"

Rust - Entspannt laufen wir durch den skandinavischen Themenbereich im Europa-Park. Blauer Himmel, mehr als 30 Grad Celsius, es herrscht reges Treiben. Rund 14 Monate ist es her, da sah es hier noch ganz anders aus: Eine riesige Rauchsäule, kilometerweit sichtbar, erhob sich aus "Skandinavien". Wegen eines technischen Defekts war ein Feuer ausgebrochen. Große Teile des skandinavischen Themenbereichs, Holland und die Attraktion "Piraten in Batavia" waren den Flammen zum Opfer gefallen. Ein Schock. Nicht nur für Besucher und Fans des Europa-Parks, sondern auch für den Inhaber Roland Mack. Doch schon kurz nach dem Brand machte er deutlich: Den Kopf in den Sand zu stecken ist keine Option. Vielmehr sollte es einen schnellen Wiederaufbau geben.