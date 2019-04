Rust Europa-Park startet in sein größtes Jahr

Auf die völlig zerstörte Hauptattraktion von Skandinavien, das Fahrgeschäft „Piraten in Batavia“, müssen sich die Besucher allerdings noch bis 2020 gedulden. Erste Einblicke gibt es allerdings jetzt schon in der deutschen Allee am Parkeingang. Dort sind erste Details der neuen Attraktion zu bestaunen.

Für Formel-eins-Fans bietet der Park heuer eine Themenwelt „Monaco“. Schnelle Flitzer von Mercedes-AMG Petronas werden ausgestellt und beleuchten die schnellste Rennserie der Welt. Freuen dürfen sich auch die Freunde des Fjord-Rafting. Dieser meist recht feuchte und schnelle Fahrspaß bekam nach dem Brand von 2018 einen neuen Tunneleingang und neue Spezialeffekte.

Tempo macht der Park auch mit seinen Hotels. Ein sechstes wird Ende Mai eröffnen, mit rund 1200 Betten. Dieses Museumshotel Kronasar ist der nordischen Themen- und Sagenwelt angelehnt. Es entsteht abseits des bisherigen Parkbereichs, an der Zufahrt von der Autobahn her. Schon seit Monaten kann man das noch im Bau befindliche Hotel buchen und schon 50 000 Übernachtungen wurden vorbestellt, berichtete Familie Mack bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

Zum größten Jahr seiner Firmengeschichte wird 2019 für Macks vor allem wegen des neuen Wasserparks Rulantica. Eine gigantische Freizeitlandschaft auf 450 000 Quadratmetern Gesamtfläche sollen Europas größter Wasserpark werden. Ende November ist die Eröffnung geplant und Familie macck geht davon aus, dass der ehrgeizige Zeitplan auch eingehalten werden kann. An zwei Dutzend Wasser-Attraktionen, riesigen Rutschen, stillen Erholungsbereichen und vielem mehr wird dort gerade fast rund um die Uhr gebaut.

Eine neue Achterbahn soll es in folgenden Jahren im Europa-Park ebenfalls mal wieder geben, hieß es bei der Pressekonferenz. Das ist ein Wunsch vieler Parkfans. Doch frühestens 2022 soll es soweit sein, erklärte Michael Mack als Geschäftsführender Gesellschafter. Es stünden einfach nach dem Großbrand und den neuen Projekten zu viele andere Planungen an.

Die Eintrittspreise des Parks sind wie in den Vorjahren leicht gestiegen. Erwachsene bezahlen in der neuen Saison für ein Tagesticket 52 Euro, Kinder von vier bis zwölf Jahren 44,50 Euro, Kinder unter drei Jahren sind frei. Eine Familie mit zwei schulpflichtigen Kindern muss also mit knapp 200 Euro Eintrittskosten rechnen.