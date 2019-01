Rust Europa-Park: So sieht das neue Skandinavien aus

Die Spaßfabrik hält seit vergangenem Wochenende Winterschlaf, bis zum Start der Sommersaison am 6. April ist der Park geschlossen. Hinter den Kulissen wird aber kräftig gewerkelt. Nicht nur für das neue Hotel und den Wasserpark, die im Mai beziehungsweise zum Ende des Jahres ihre Pforten öffnen sollen, auch im Europa-Park selbst, stehen – zwangsläufig – Änderungen an.

Die Narben, die der Großbrand im vergangenen Mai hinterlassen hat, sollen dieses Jahr weiter verblassen. Während sich die Fans der "Piraten von Batavia" noch etwas gedulden müssen, bis die Freibeuter nach den Originalplänen aus den 1980ern wieder in See stechen, soll sich der skandinavische Themenbereich schon bald in neuem Glanz präsentieren. Was die Besucher dort künftig erwartet, zeigt der Europa-Park seit Kurzem auf seiner Facebook-Seite.